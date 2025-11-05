Радиосигналы из-подо льдов Антарктиды противоречат законам физики

Таинственные радиоимпульсы из-под льдов Антарктиды ставят физиков в тупик

Международная группа ученых, работающая совместно с NASA, зарегистрировала в Антарктиде серию загадочных радиосигналов, происхождение которых до сих пор не имеет научного объяснения. Об этом сообщает издание ScienceDaily.

С 2016 по 2018 год специалисты запускали над антарктическими льдами аэростат с комплексом антенн ANITA, предназначенным для изучения космических лучей. Прибор зафиксировал несколько мощных радиовсплесков, направление которых оказалось совершенно неожиданным — сигналы шли не сверху вниз, как обычно, а, наоборот, исходили из-под поверхности льда и двигались вверх.

Первоначальная цель эксперимента заключалась в изучении нейтрино — мельчайших частиц, возникающих при взаимодействии космических лучей с атмосферой. Однако зарегистрированные импульсы имели аномальные углы прохождения, не соответствующие физическим моделям. Согласно расчетам, такие волны должны были полностью поглотиться тысячами километров льда и горных пород, но вместо этого они достигли детекторов.

Исследователи сопоставили данные ANITA с наблюдениями других научных установок, включая обсерваторию Пьера Оже и IceCube, но подтверждения феномена найдено не было. Это исключило версию о нейтрино и поставило ученых в тупик.

На данный момент загадочные радиосигналы официально признаны аномалией. По мнению специалистов, их источник может быть связан с неизвестными элементарными частицами или с физическими процессами, которые пока не укладываются в современные представления науки. Сейчас ученые разрабатывают новый детектор под названием PUEO, который будет способен улавливать даже самые слабые радиоволны. Его запуск должен помочь приблизиться к разгадке этой таинственной антарктической аномалии.

