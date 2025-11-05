Энтони Хопкинс рассказал о своих взглядах на жизнь: людям стоит перестать ныть

Легендарный актер Энтони Хопкинс, обладатель «Оскара» и звезда «Молчания ягнят», дал откровенное интервью, в котором поделился своими взглядами на жизнь, психические расстройства и современное общество. Об этом сообщает Mirror.

«Не будьте жертвами. Перестаньте ныть. Жизнь сурова. Наслаждайтесь ею сейчас, пока не стало слишком поздно», — заявил Хопкинс, добавив, что перенял этот принцип от своего отца.

Он раскритиковал современный мир за огромное количество конфликтов и неспособность людей придерживаться собственной точки зрения.

«Если мы будем ненавидеть друг друга и запрещать мнения, это фашизм», — отметил он.

Актер также выразил скепсис по поводу «модных» психиатрических диагнозов, таких как СДВГ, ОКР и синдром Аспергера.

«Это все чушь собачья… Это просто быть человеком с его странностями, секретами и безумием. Все эти ярлыки — кому они нужны?» — поделился Хопкинс.

Несмотря на резкие высказывания, Хопкинс отметил, что доволен жизнью.

«Да, большинство моих друзей умерли, но я хорошо провел время. Я смеялся, и я доволен. От души, несмотря на все взлеты и падения», — рассказал актер.

Интервью приурочено к выходу его новой автобиографии, в которой Хопкинс подробно делится личными переживаниями, философией жизни и взглядом на человеческую природу.

Энтони Хопкинс — британский актер, режиссер, композитор и сценарист. Карьеру начал в 1960-х, а в 1965 году Лоуренс Оливье пригласил его в Королевский национальный театр, где он прославился как выдающийся актер. Прорывом в мировом кино стала роль Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят» (1991), за которую Хопкинс получил первый «Оскар» за лучшую мужскую роль, несмотря на то, что на экране он появился всего 16 минут — это одна из самых коротких ролей, отмеченных этой наградой. Его образ психопата стал культурным феноменом и визитной карточкой актера.

