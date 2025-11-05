Песков назвал закрытие Русского дома в Молдавии ущербом населению республики

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Россия в отношении данного вопроса выражает сожаление.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Правительство Молдавии одобрило законопроект о закрытии в Кишиневе Российского центра науки и культуры (Русского дома), что показывает курс на дальнейшую антагонизацию России. Такое мнение выразил в беседе с 5-tv.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию на антагонизацию нашей страны. Линию на отрицание всего, что связано с нашей страной, в ущерб интересам значительной, если не больше, части населения страны. Это очень плохо», — подчеркнул представитель российского лидера.

При этом Песков отметил, что российская сторона в отношении данного вопроса выражает сожаление.

До этого правительство Молдавии единогласно утвердило законопроект для денонсации соглашения о функционировании Русского дома. По мнению молдавских властей, текущее соглашение якобы обеспечивает «риск продвижения искаженных нарративов» со стороны РФ.

Посол России в Молдавии Олег Озеров призвал пересмотреть решение Молдавии о закрытии Русского дома в Кишиневе для сохранения культурного диалога между странами. По его мнению, закрытие названного учреждения противоречит заявлениям государства о поддержке русской культуры.

Ранее, писал 5-tv.ru, Молдавия лишилась украинской электроэнергии.

