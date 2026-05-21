«Максимально насыщенный и результативный»: Песков о визите Путина в Китай

Песков назвал визит Путина в КНР насыщенным и максимально результативным

Официальный визит президента России Владимир Путин в Китайскую Народную Республику оказался крайне насыщенным и принес конкретные результаты. Об этом 21 мая в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Визит в Китай прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», — сказал Дмитрий Песков.

По словам Пескова, особую значимость имеет подписанная Россией и Китаем Декларация о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. Как отметил представитель Кремля, этот документ придаст дополнительный импульс дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических связей между Москвой и Пекином.

Двухдневный официальный визит Путина завершился 20 мая. В рамках поездки российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпин, а представители российской и китайской делегаций подписали 21 совместный документ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.