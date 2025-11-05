В Хакасии 33 человека получили ожоги глаз после киносеанса

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Пострадали как взрослые, так и дети.

В Хакасии посетители кинотеатра получили ожоги глаз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Абакане 32 человека, включая 20 детей, обратились в медицинское учреждение после посещения кинотеатра «Наутилус». У всех были зафиксировано поражение глаз, предположительно, вызванное действием бактерицидной лампы, которая, по предварительным данным, была включена во время сеанса. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По информации пресс-секретаря ведомства Валерии Агафоновой, за сутки — с вечера 4 по вечер 5 ноября — за помощью в Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу обратились 32 пациента. Из них 20 — дети, остальные 12 — взрослые. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное, госпитализация никому не потребовалась.

Как уточняется, во время показа фильма в одном из залов кинотеатра на улице Т. Шевченко была включена бактерицидная лампа, излучение которой и могло привести к ожогам роговицы у зрителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства происшествия и степень ответственности сотрудников кинотеатра.

