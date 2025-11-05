Аглая Тарасова признала вину в деле о контрабанде наркотиков

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 51 0

Задержанная ранее в московском аэропорту актриса провезла вейп, содержащий масло запрещенного растения, для личного пользования.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Актриса Аглая Тарасова, известная российская актриса, признала вину в деле о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Вину признаю», — сказала актриса.

Прокурор отметил, что вейп с наркотической жидкостью, который Тарасова ввезла в Россию, предназначался для личного использования. Тарасова выразила раскаяние и подчеркнула, что совершила «большую ошибку».

Вернувшись из Тель-Авива 28 августа, актриса была остановлена при досмотре багажа, где у нее нашли вейп с маслом каннабиса. В результате против актрисы было возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотиков.

Сначала Тарасова утверждала, что провоз наркотиков через границу было вызвано медицинским диагнозом близкого родственника, однако эти утверждения не нашли подтверждения. Следственные органы запрашивали для актрисы меру пресечения в виде домашнего ареста.

30 октября суд продлил меру пресечения, установив запрет на определенные действия. Это ограничение будет действовать до 24 января 2026 года.

