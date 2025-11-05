Кашпировского экстренно госпитализировали после обморока в аэропорту

В Москве 86-летнего психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского госпитализировали после потери сознания в аэропорту, откуда он собирался вылететь в Стамбул вместе со своей спутницей. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, мужчине стало плохо перед вылетом. Врачи предположили у него микроинсульт и начали обследование. Ранее сообщалось, что после поездки в Турцию Кашпировский планировал посетить Польшу, где он жил в начале 1990-х годов.

Это уже второе появление новостей о госпитализации Кашипровского за последний месяц. Сведения о его доставке в медучреждение также публиковались 6 октября, однако тогда директор целителя опровергал информацию. Медики сейчас проводят необходимые исследования, чтобы уточнить диагноз и объем необходимых вмешательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Кашпировский был госпитализирован в одну из больниц Москвы. По данным собеседника, в медицинском учреждении популярному ведущему 1990-х-начала 2000-х предстоит пройти курс лучевой терапии. У Анатолия Кашпировского якобы диагностировали обострение тяжелого онкологического заболевания.

Позже Помощник Кашпировского опроверг слухи о госпитализации телепата.

