Кашпировского экстренно госпитализировали после обморока в аэропорту

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Ему стало плохо перед вылетом.

Что сейчас с Кашпировским

Фото: www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве 86-летнего психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского госпитализировали после потери сознания в аэропорту, откуда он собирался вылететь в Стамбул вместе со своей спутницей. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, мужчине стало плохо перед вылетом. Врачи предположили у него микроинсульт и начали обследование. Ранее сообщалось, что после поездки в Турцию Кашпировский планировал посетить Польшу, где он жил в начале 1990-х годов.

Это уже второе появление новостей о госпитализации Кашипровского за последний месяц. Сведения о его доставке в медучреждение также публиковались 6 октября, однако тогда директор целителя опровергал информацию. Медики сейчас проводят необходимые исследования, чтобы уточнить диагноз и объем необходимых вмешательств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анатолий Кашпировский был госпитализирован в одну из больниц Москвы. По данным собеседника, в медицинском учреждении популярному ведущему 1990-х-начала 2000-х предстоит пройти курс лучевой терапии. У Анатолия Кашпировского якобы диагностировали обострение тяжелого онкологического заболевания. 

Позже Помощник Кашпировского опроверг слухи о госпитализации телепата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Девушка умерла от удара током в сауне тувинского города Кызыл
18:37
Виновный в падении автобуса в Мойку получил пять лет заключения и штраф
18:32
Кашпировского экстренно госпитализировали после обморока в аэропорту
18:18
Песков: Россия не будет готовиться к ядерным испытаниям, а изучит их целесообразность
18:01
«Было очень сложно»: от чего Алсу отказалась ради гастролей
17:42
Аглая Тарасова признала вину в деле о контрабанде наркотиков

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
«Стоял у истоков моей карьеры»: певица Валерия о Юрии Николаеве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео