Песков: Россия не будет готовиться к ядерным испытаниям, а изучит их целесообразность

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 16 0

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал итоги совещания Путина с постоянными членами Совбеза.

Будут ли в России ядерные испытания

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков: Россия не будет готовиться к ядерным испытаниям

Россия не начинает подготовку к ядерным испытаниям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза с вопроса о ядерных испытаниях США, о которых недавно объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Российский лидер назвал ситуацию серьезным вопросом. Информацию о том, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний, подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания. По его словам, Соединенные Штаты нуждаются в испытаниях ядерного оружия, так как необходимо «увидеть, как оно работает». Американский лидер также заявил, что Россия «уже объявила, что проведет испытание», а КНДР занимается этим «постоянно».

При этом Кремль потребовал разъяснений после слов Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Девушка умерла от удара током в сауне тувинского города Кызыл
18:37
Виновный в падении автобуса в Мойку получил пять лет заключения и штраф
18:32
Кашпировского экстренно госпитализировали после обморока в аэропорту
18:18
Песков: Россия не будет готовиться к ядерным испытаниям, а изучит их целесообразность
18:01
«Было очень сложно»: от чего Алсу отказалась ради гастролей
17:42
Аглая Тарасова признала вину в деле о контрабанде наркотиков

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
«Стоял у истоков моей карьеры»: певица Валерия о Юрии Николаеве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео