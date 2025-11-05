Песков: Россия не будет готовиться к ядерным испытаниям, а изучит их целесообразность

Песков: Россия не будет готовиться к ядерным испытаниям

Россия не начинает подготовку к ядерным испытаниям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — отметил Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент РФ Владимир Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза с вопроса о ядерных испытаниях США, о которых недавно объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Российский лидер назвал ситуацию серьезным вопросом. Информацию о том, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний, подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Ранее Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания. По его словам, Соединенные Штаты нуждаются в испытаниях ядерного оружия, так как необходимо «увидеть, как оно работает». Американский лидер также заявил, что Россия «уже объявила, что проведет испытание», а КНДР занимается этим «постоянно».

При этом Кремль потребовал разъяснений после слов Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.