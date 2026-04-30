Путин лично курирует боеспособность ядерного щита России

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость 21 0

Оборонный комплекс стал также поставщиком высоких технологий.

Путин контролирует ядерное оружие в России

Путин лично курирует боеспособность ядерного щита России. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в ходе на марафоне «Знание. Первые».

Глава госкорпорации отметил, что главное служение «Росатома» — «ядерный щит», «ядерный меч», они остаются ключевой задачей.

«Президент лично курирует создание оружия на новых физических принципах и поддержание боеспособности наших действующих решений», — рассказал Лихачев.

Он добавил, что ядерный оборонный комплекс стал еще и поставщиком высоких технологий. С их помощью госкорпорация помогает в построении отношений со странами, заинтересованными в партнерстве и покупке таких разработок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководители «Россетей» и «Росатома» Андрей Рюмин и Алексей Лихачев приняли участие в первой стратегической сессии двух организаций в Музее «Атом» на ВДНХ. Участники обсудили масштабные задачи энергоотрасли, определили цели и приоритеты сотрудничества.

Глава «Россетей» отметил, что кратное увеличение электропотребления связано со строительством новых высокотехнологичных предприятий и центров обработки данных, развитием искусственного интеллекта. По его словам, обе компании обладают уникальными и дополняющими друг друга компетенциями.

Глава «Росатома» подчеркнул, что согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России предстоит построить 38 атомных энергоблоков, поэтому взаимодействие с «Россетями» будет расширяться.

Путин лично курирует боеспособность ядерного щита России
