Совещание Путина с постоянными членами Совбеза началось с обсуждения новых ядерных испытаний США

|
Свое мнение по данному вопросу высказали министр обороны России Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза с вопроса о новых ядерных испытаниях США, о которых недавно объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Российский лидер назвал ситуацию серьезным вопросом.

Информацию о том, что США нацелены на подготовку и проведение ядерных испытаний, подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

«Американская сторона и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет», — подчеркнул он.

При этом глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о необходимости немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний.

Ранее Трамп подтвердил, что США будут проводить ядерные испытания. По его словам, Соединенные Штаты нуждаются в испытаниях ядерного оружия, так как необходимо «увидеть, как оно работает». Американский лидер также заявил, что Россия «уже объявила, что проведет испытание», а КНДР занимается этим «постоянно».

При этом Кремль потребовал разъяснений после слов Трампа о ядерных испытаниях РФ и КНР.

