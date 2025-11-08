Итальянский генерал заявил об угрозе «стратегического поражения» НАТО от России

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 72 0

Альянс отошел от изначальной оборонительной роли и перешел к вмешательству в дела других государств, добавил военный.

НАТО грозит стратегическое поражение от России

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Генерал Бертолини: угроза «стратегического поражения» от России нависла над НАТО

План НАТО нанести стратегическое поражение России не просто провалился, но и обернулся проблемами для самого альянса. Об этом 6 ноября в интервью изданию L'AntiDiplomatico заявил итальянский генерал Марко Бертолини.

«Завершение конфликта будет означать поражение как для НАТО, так и для всего коллективного Запада, учитывая масштабы их вложений в войну, которая, как предполагалось, должна была нанести „стратегическое поражение“ Москве. Однако теперь это „поражение“ может быть направлено против самого НАТО», — отметил высокопоставленный военный.

Генерал также отметил, что Североатлантический альянс отошел от изначальной оборонительной роли и теперь активно внедряет американскую модель, переходя к миротворческим операциям и вмешательству в дела других стран.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, НАТО может перебросить до миллиона солдат к границам России через Германию, которая в случае конфликта станет ключевым плацдармом альянса, допустил глава Объединенного командования поддержки и обеспечения альянса (JSEC), генерал-лейтенант Александр Зольфранк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году