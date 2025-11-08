«Я лично знаю»: группа «Тутси» разоблачила звезд, которых «взламывают» мошенники

Даниил Ципелев
Оказывается, некоторые знаменитости сами дают мошенникам доступ в свои соцсети, чтобы привлечь к себе внимание.

Солистка группы Ростова «Тутси» разоблачила звезд, которых взламывают мошенники

Некоторые знаменитости специально отдают доступ к своим аккаунтам мошенникам, чтобы привлечь к себе внимание. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала участница группы «Тутси» Наташа Ростова на юбилейном шоу, посвященном 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Ничего не шутливая. Мы лично знаем таких. Я лично знаю, кто так развлекается. <…> Что ни сделаешь ради хайпа!» — призналась исполнительница, отвечая на вопрос о том, что существует шутливая версия, якобы некоторые звезды предоставляют мошенникам доступ к своему аккаунту в соцсетях.

В то же время другая исполнительница Маша Вебер заявила, что не знала о таком странном «развлечении» коллег по шоу-бизнесу.

«А говорят их взломали. Обманывают так? Я не знала. Я так им сочувствовала», — недоумевает певица.

В то же время солистка группы Леся Ярославская рассказала, что ее аккаунт «увели» мошенники не по ее желанию. Она призналась, что отдала большие деньги, чтобы вернуть доступ к своей странице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что популярная певица Лолита поделилась своей историей взаимодействия с мошенниками.

