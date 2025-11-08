Часть дома обрушилась после взрыва газа в поселке Куркино в Тульской области

Борис Сатаров
Борис Сатаров 126 0

На месте происшествия работают оперативные службы.

Взрыв газа в поселке Куркино в Тульской области

Фото: Telegram/ Дмитрий Миляев / dmilyaev

В поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на своей странице в Telegram-канале.

В результате инцидента обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также произошли частичные разрушения кровли и перекрытий на втором и третьем этажах.

На месте происшествия задействованы экстренные службы, включая спасателей и представителей местной администрации. Ситуацию контролирует глава поселка Геннадий Калина. Для жителей предусмотрен пункт временного размещения, который организован в школе № 1 по адресу: улица Октябрьская, дом 90.

На место происшествия прибыло семь бригад скорой помощи, причем первая из них добралась до места через 12 минут после вызова. Два человека с травмами средней тяжести были госпитализированы в Ефремовскую больницу. Информация о состоянии и количестве других пострадавших уточняется.

По поручению руководства региона на место происшествия прибыл заместитель председателя областного правительства Игорь Казенный. Эксперты оценивают масштаб разрушений и предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности местных жителей.

