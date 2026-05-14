Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть инициативу на себя при рукопожатии
Приветствие между двумя политиками продлилось 14 секунд.
Фото, видео: Reuters/Maxim Shemetov; 5-tv.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин не дал президенту США Дональду Трампу перетянуть рукопожатие на себя во время приветствия. Это можно заметить на кадрах прибытия американского лидера на встречу с коллегой в Пекине.
Еще за несколько шагов друг от друга лидеры протянули руки для приветствия. Председатель КНР держал ладонь перпендикулярно земле, а президент Соединенных Штатов — параллельно.
Когда их кисти соприкоснулись, Трамп попытался перетянуть рукопожатие ближе к себе, однако Си Цзиньпин тут же исправил ситуацию, и их ладони оказались в центре пространства между двумя политиками.
Рукопожатие длилось 14 секунд. За это время лидеры стран перекинулись несколькими фразами, а президент США дважды похлопал ладонь Си Цзиньпина левой рукой.
Это не первый подобный случай. Трамп известен своим крепким рукопожатием, которое часто сопровождается рывком в свою сторону. К тому же нередко подобное приветствие с ним длится достаточно долго и дополняется похлопыванием.
Эти особенности можно заметить при рукопожатии Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном или бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению политолога, визит американского лидера в Пекин станет значимым лишь в том случае если сторонам удастся достичь соглашения в вопросах торгово-экономического сотрудничества.
