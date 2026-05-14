Си Цзиньпин не дал Трампу перетянуть инициативу на себя при рукопожатии

Александра Якимчук

Приветствие между двумя политиками продлилось 14 секунд.

Председатель КНР Си Цзиньпин не дал президенту США Дональду Трампу перетянуть рукопожатие на себя во время приветствия. Это можно заметить на кадрах прибытия американского лидера на встречу с коллегой в Пекине.

Еще за несколько шагов друг от друга лидеры протянули руки для приветствия. Председатель КНР держал ладонь перпендикулярно земле, а президент Соединенных Штатов — параллельно.

Когда их кисти соприкоснулись, Трамп попытался перетянуть рукопожатие ближе к себе, однако Си Цзиньпин тут же исправил ситуацию, и их ладони оказались в центре пространства между двумя политиками.

Рукопожатие длилось 14 секунд. За это время лидеры стран перекинулись несколькими фразами, а президент США дважды похлопал ладонь Си Цзиньпина левой рукой.

Это не первый подобный случай. Трамп известен своим крепким рукопожатием, которое часто сопровождается рывком в свою сторону. К тому же нередко подобное приветствие с ним длится достаточно долго и дополняется похлопыванием.

Эти особенности можно заметить при рукопожатии Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном или бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению политолога, визит американского лидера в Пекин станет значимым лишь в том случае если сторонам удастся достичь соглашения в вопросах торгово-экономического сотрудничества.

