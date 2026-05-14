Почему тонометр врет: причины, по которым вы неправильно измеряете давление

Провизор Калашникова: Тонометр надо покупать по размеру и лучше электронный

Домашний тонометр нередко «обманывает» пользователей, но причина неправильных результатов измерения давления кроется не в браке, а в неумении пользоваться прибором. Об этом журналистам Life.ru рассказала провизор аптеки Наталья Калашникова.

Есть три типа тонометров: механический с манжетой, грушей и фонендоскопом для нагнетания воздуха вручную и манометром, полуавтоматический с грушей, но уже самостоятельно отсчитывающий удары сердца, и автоматический — он все делает за пациента и анализирует показатели.

Для использования дома эксперт советует выбирать именно такой — им легче пользоваться в одиночку, он не требует специальных навыков, плюс меньше риск совершить ошибку. Прежде чем покупать тонометр, измерьте обхват плеча — манжета диаметром 15–23 сантиметра подходит детям и худощавым людям, 22–33 сантиметра — большинству людей среднего телосложения, 32–43 сантиметра — крупным, диапазон 22-43 сантиметра — почти всем.

Дополнительные функции помогают делать измерения точнее. При аритмии приобретайте модели с функцией определения нарушений ритма и усреднения нескольких последовательных измерений. При проблемах со зрением поможет устройство с голосовым сопровождением, а опция памяти позволяет отслеживать динамику давления. Если вы нашли идеальный тонометр, самое время запомнить правила эксплуатации.

За полчаса до измерения отмените физическую нагрузку, кофеин, алкоголь, сигареты. Посидите спокойно пять минут, потом приступайте. Выполняйте процедуру только сидя и с опорой на спинку стула, ноги поставьте на пол и не скрещивайте, руку положите на уровне сердца.

Манжета должна располагаться в двух-трех сантиметрах выше локтевого сгиба на открытой коже, между ней и плечом должен свободно проходить один палец. Но не на всех моделях, некоторые применяются немного иначе. Во время измерения не двигайтесь и не говорите. А еще внимательно изучайте инструкцию и следуйте ей.

