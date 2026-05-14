Кота Иннокентия и четверых человек спасли из пожара в Бурятии

Пожарные спасти пятерых жителей дома в Улан-Удэ, одним из которых оказался кот по имени Иннокентий. Вовремя успеть на место у работников МЧС получилось во многом благодаря быстрой реакции служащих Госавтоинспекции. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Бурятии.

Старшие лейтенанты Александр Иванов и Максим Бадмацыбиков оформляли ДТП на улице Гагарина, когда к ним подбежал местный житель и сообщил о пожаре в двухэтажном деревянном доме. Инспекторы ДПС забрались на козырек здания и помогли жителям выбраться через окно. Они спасли двух женщин и двух девочек, а также пушистого Иннокентия.

Затем прибыли огнеборцы и оперативно потушили возгорание. Сотрудники ГАИ остались на месте происшествия и обеспечивали беспрепятственный проезд спецтехники МЧС. Оперслужбы сработали слаженно, благодаря чему никто не пострадал. Когда пожар потушили, дорожные инспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

