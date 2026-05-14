Ученые назвали возрастную группу с самой высокой смертностью от хантавируса

Иммунолог Болков: хантавирус наиболее опасен для подростков

Подростки в возрасте от 15 до 19 лет наиболее подвержены риску летального исхода при заражении хантавирусом. Об этом сообщили «Известия».

Исследователи из Бразилии провели масштабный анализ данных за десятилетний период. Именно в этой стране фиксируется самый высокий уровень распространения хантавируса в латиноамериканском регионе.

Согласно результатам работы, в указанной возрастной группе смертность достигает 50%. Среди пожилых людей старше 65 лет этот показатель значительно ниже и составляет около 11%. Подобная статистика объясняется особенностями работы защитных систем организма в разные периоды жизни.

Как пояснил иммунолог Михаил Болков, такие показатели могут быть связаны с чрезмерно бурной реакцией иммунной системы молодых людей на возбудитель.

«Такие результаты можно объяснить тем, что у молодых людей был тесный контакт с зараженной грызунами землей. Например, во время игры в футбол или сельскохозяйственных работ. Кроме того, у них развивается более сильная иммунная реакция, при геморрагических лихорадках это встречается часто», — пояснил специалист.

По мнению экспертов, с возрастом активность иммунитета снижается, что парадоксальным образом помогает пожилым пациентам легче переносить воспалительные процессы, вызванные патогеном.

В ходе исследования детально изучили 177 клинических случаев. Выяснилось, что подавляющему большинству заболевших — почти 90% — потребовалась срочная госпитализация.

В среднем по всем возрастным категориям уровень смертности составил 33,3%. Типичные признаки недуга включают сильную лихорадку, боли в мышцах и голове, которые обычно проявляются спустя три с половиной дня после первого визита к врачу.

В случае благоприятного исхода процесс выздоровления занимает около восьми суток. Ученые подчеркнули, что ключевым фактором выживания остается ранняя диагностика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.