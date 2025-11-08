«Я перевернул всю планету»: как Киркоров раздобыл сумку для 13-летней дочери

Наследница Киркорова Алла-Виктория носит одежду из гардероба своего отца

Дочь народного артиста России, певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория полюбила вещи, принадлежащие высокой моде. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце.

По словам исполнителя, раньше за его наследницей не наблюдалось тяги к прекрасному в одежде. Подросток предпочитала покупать наряды в масс-маркетах.

«Если еще год назад я предлагал ей разные бренды из одежды, она категорически отрицала все вот эти „high couture“ — высокую моду. А так все молодежными брендами, Bershka», — поделился Киркоров.

Однако в настоящее время ситуация поменялась. Школьница начала следить за трендами в соцсетях, где и черпает идеи для новых красивых образов. При этом некоторые вещи она берет в гардеробе отца.

«Уже ходит по гардеробу дочь. В основном она собирает аксессуары и сумки. <…> У нее хороший вкус. Началась другая эпоха в ее жизни. Ей уже хочется фэшн. Она смотрит в соцсетях, что модно, что трендово. Она рисует», — отметил артист.

Юная наследница знаменитости не пользуется своим положением и редко просит у родителя купить ей дорогие предметы гардероба. Но Киркоров все же вспомнил, когда Алла-Виктория обратилась к нему с таким.

«Пару месяцев назад заказала одну сумку, я перевернул всю планету, но нашел ей эту сумку. Это сумку коллекции MURAKAMI и Louis Vuitton. Она уже вышла везде. И ее нигде не достать было», — рассказал он.

Певец пояснил, что не может отказать любимой дочери и готов дарить ей то, что она захочет. Для него главное, чтобы наследница хорошо училась.

«Я ничего ей не запрещаю, только прошу ее хорошо учиться. Но она и учится хорошо. У нее прекрасная школа, коллектив. Я вообще человек, который не умеет запрещать. У меня дети таки хорошие, понятливые, они сами знают, что можно, а что нельзя. Они у меня чудные. Уроки учат сами», — добавил исполнитель.

Несмотря на интерес дочки к определенному бренду, Филипп подчеркнул, что сам не понимает его значения.

«Не очень понимаю творчество MURAKAMI. Хотя у меня есть там летний шелковый костюмчик, веселенький. А так я немножко не догоняю вот эти цветочки, бантики», — высказал он свое мнение.

