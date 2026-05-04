Пусть дуют в трубочку: «Корни» о пьяных артистах на концертах

Участники группы «Корни» снисходительно относятся к тем, кто выходит к зрителям

Участники группы «Корни» допускают, что артист на концерте может выйти к зрителям не вполне трезвым. Об этом певцы рассказали корреспонденту 5-tv.ru на российской национальной премии «Виктория».

«Надо перед выходом на сцену проверять промилле в крови. Если слишком много, то не выпускать на сцену», — с долей юмора сказал Алексей Кабанов, отвечая на вопрос журналиста.

Другой участник группы «Корни» — Александр Бердников — поспешил добавить, что, по его мнению, творческие люди иногда могут «прибухнуть».

«Но от этого не должно страдать качество концерта», — подчеркнул Александр Бердников.

