Пирсинг под запретом: Киркоров воспитывает дочь с юмором и строгостью

Филипп Киркоров запретил своей 13-летней дочери делать пирсинг

Народный артист РФ Филипп Киркоров запретил своей 13-летней дочери Алле-Виктории делать пирсинг, пока она не осознает всю серьезность такого решения. Об этом певец рассказал на премьере фильма «Кровикс» в московском кинотеатре «Художественный», где также поделился мыслями о воспитании своих детей. Об этом сообщает VOICE.

«Тут пришла мадам моя, любимая дочь: «Можно я сделаю пирсинг?» Я говорю: «Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет», — рассказал Киркоров, добавив, что сам решился на изменения во внешности только во взрослом возрасте.

Исполнитель отметил, что его дети, 13-летние Алла-Виктория и Мартин, не хотят идти по его артистическим стопам. Мартин увлекается спортом, а дочь — рисованием и социальными сетями.

«Не хотят, говорят: „Не мое, папа“. И я не хочу, потому что это такой труд. Пусть занимаются лучше английским, выбирают серьезную профессию», — объяснил певец.

Киркоров подчеркнул, что воспитывает детей самостоятельными и цельными личностями.

«Я не растил их в тепличных условиях, а так, чтобы они могли жить и без меня. Они знают, что такое семья, ценности, знают, что такое хорошо, а что такое плохо», — отметил артист.

Дочь певца активно проявляет себя в соцсетях, публикуя творческие ролики, а недавно получила от отца фотоаппарат, чтобы вести собственный блог. Эти меры показывают, как Киркоров сочетает контроль и свободу, помогая детям развиваться без давления сцены и шоу-бизнеса.

