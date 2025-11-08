Телеведущего Юрия Николаева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 924 0

На траурную церемонию прощания пришли родные, друзья и коллеги ушедшего из жизни народного артиста.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Похороны народного артиста России, телеведущего Юрия Николаева прошли на Троекуровском кладбище в Москве. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

На траурную церемонию прощания пришли заслуженные артисты РФ певица Зара, Александр Маршал, народный артист РФ Александр Буйнов, телеведущая Елена Малышева, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и многие другие друзья и коллеги Юрия Николаева.

Юрий Николаев долгое время боролся с онкологическим заболеванием и возникшими хроническими проблемами с дыхательными путями. Кроме того, артист перенес несколько госпитализаций и операции на бедренной кости.

4 ноября он был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, но врачи не смогли спасти народного артиста. Юрий Николаев скончался в тот же день в возрасте 76 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прощаются с телеведущим Юрием Николаевым. Церемония состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году