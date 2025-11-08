В Москве прощаются с телеведущим Юрием Николаевым

Церемония проходит на Троекуровском кладбище

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым проходит на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, 8 ноября. Кадры траурного мероприятия публикует 5-tv.ru. 

Народный артист России ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Телеведущего экстренно госпитализировали 4 ноября, однако вечером того же дня его сердце остановилось. Смерть Николаева стала большой потерей для российской телеиндустрии и поклонников его творчества.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе в семье военных. С детства проявлял интерес к творчеству, занимался вокалом и драматическим кружком, а затем поступил в ГИТИС. После выпуска он стал актером театра Пушкина, а позднее полностью посвятил себя телевидению, ведя программы «Утренняя почта», «Голубой огонек», «Песня года» и создавая собственные проекты, включая «Утренняя звезда», которая сделала его кумиром нескольких поколений.

В последние годы жизни Николаев боролся с онкологическим заболеванием и проблемами с легкими, перенес несколько госпитализаций и операции на бедренной кости. Несмотря на стойкость и активность, в ноябре 2025 года его состояние стало критическим, и телеведущего не удалось спасти. Многие коллеги отмечают, что с ним завершилась целая эпоха отечественного телевидения.

