Франция направила на Украину рыболовные сети для защиты от российских БПЛА

Французские старые рыболовные сети отправляют на Украину для защиты от российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что местная благотворительная организация уже отправила на Украину две партии сеток общей протяженностью 280 километров.

Сотни тонн старых сетей также были пожертвованы рыбаками из Дании.

Прежде сообщалось, что Швеция направит до 150 истребителей Gripen E Украине. Уточняется, что соглашение рассчитано на период от десяти до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во Франции заявили о военном превосходстве России над Евросоюзом (ЕС). Россия значительно увеличила производство крылатых и баллистических ракет, что свидетельствует о продолжающемся укреплении ее военной мощи. В свою очередь, европейская оборонная промышленность за последние 3,5 года не смогла выполнить намеченные планы.

