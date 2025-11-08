В Киеве остановились троллейбусы и трамваи из-за отсутствия напряжения в сети

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 92 0

Городской транспорт прекратил движение по всему городу.

В Киеве остановились трамваи и троллейбусы

Фото: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenko

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Страна.ua: в Киеве из-за отсутствия напряжения произошел транспортный коллапс

В Киеве отсутствие напряжения в сети вызвало серьезные сбои в работе общественного транспорта, что привело к транспортному коллапсу. Троллейбусы и трамваи прекратили движение по всему городу. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

Не работают троллейбусы и скоростные трамваи. При этом на станции метро «Политехнический институт» пропало электричество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Киева нет денег на закупку энергии. Энергетики готовятся перейти на расписание два через четыре — четыре часа без света, два со светом. Кроме того, правительство Украины в целях экономии даже сократило отопительный сезон.

Также сообщалось о том, что зимой на Украине может наступить полный блэкаут. Киев могут полностью лишить электро- и водоснабжения посреди зимы. Поэтому депутат Верховной рады Марьяна Безуглая посоветовала украинцам, проживающим в больших городах, особенно в Киеве, перед наступлением переехать в деревни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году