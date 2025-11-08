В Киеве остановились троллейбусы и трамваи из-за отсутствия напряжения в сети

Страна.ua: в Киеве из-за отсутствия напряжения произошел транспортный коллапс

В Киеве отсутствие напряжения в сети вызвало серьезные сбои в работе общественного транспорта, что привело к транспортному коллапсу. Троллейбусы и трамваи прекратили движение по всему городу. Об этом сообщило украинское издание Страна.ua.

Не работают троллейбусы и скоростные трамваи. При этом на станции метро «Политехнический институт» пропало электричество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Киева нет денег на закупку энергии. Энергетики готовятся перейти на расписание два через четыре — четыре часа без света, два со светом. Кроме того, правительство Украины в целях экономии даже сократило отопительный сезон.

Также сообщалось о том, что зимой на Украине может наступить полный блэкаут. Киев могут полностью лишить электро- и водоснабжения посреди зимы. Поэтому депутат Верховной рады Марьяна Безуглая посоветовала украинцам, проживающим в больших городах, особенно в Киеве, перед наступлением переехать в деревни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.