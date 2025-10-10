Депутат Рады посоветовала жителям Киева переехать в деревню перед началом зимы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

В столице Украины вскоре может наступить тотальный блэкаут.

Зачем киевлянам переезжать на зиму в деревню

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Депутат Безуглая: киевлянам на зиму нужно переехать в деревни из-за блэкаута

Из-за угрозы тотального блэкаута украинцам, проживающим в больших городах, особенно в Киеве, перед наступлением зимы рекомендуется переехать в деревни. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«В последний день лета я мягко предупредила, что зима будет тяжелой, а блэкаут будет. Запасайтесь, кооперируйтесь. А лучше всего — рассмотреть временный переезд этой осенью-зимой за город. Особенно это касается киевлян», — говорится в публикации украинского депутата.

Она также отметила, что каждый человек должен самостоятельно приспосабливаться к окружающей обстановке. Ведь жизнь и комфорт каждого человека прежде всего необходимы ему самому и его близким.

По словам Безуглой, Киев является важной стратегической и символической целью, и его могут полностью лишить электро- и водоснабжения посреди зимы.

«Полностью — это темнота без канализации, водоснабжения посреди зимы», — написала политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Киеве на левом берегу Днепра утром образовался транспортный коллапс на фоне блэкаута.

