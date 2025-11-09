Место преступления: какие опасности может таить посуточная аренда

Тело пятилетней девочки с четырьмя колото-резаными ранами обнаружили в квартире в Челябинске

Теперь официально: сын покойной королевы Елизаветы II, младший брат действующего короля Карла III, лишен всех титулов и званий.

Забавно, что сообщается об этом официально вот таким крошечным уведомлением в газете, мол, был принц, да весь вышел. Теперь он — обычный гражданин, разве что с двойной фамилией по маме и по папе — Эндрю Маунтбеттон-Виндзор.

Повод все тот же самый — дружба с Джеффри Эпштейном, тем, что поставлял малолеток для VIP-гостей. И связь с одной из них — Вирджинией Джуффре. Доказательств по-прежнему ноль.

А что если весь этот скандал вокруг дяди Эндрю на самом деле — битва за корону двух братьев Уильяма и Гарри?

Судите сами — скандал с дядей Эндрю начал разгораться в 2008 году, когда финансиста Джеффри Эпшгтейна уличили в пристрастии к малолетним проституткам, а в газетах впервые посмаковали странную дружбу с ним принца Эндрю. А ведь он был любимчиком у мамы королевы. При этом он лишь номер четвертый в очереди на престол, после старшего брата Чарльза и двух его сыновей Уильяма и Гарри.

Но чем примечателен 2008 год? Тогда Уильям впервые завил о своих правах, он окончил ВУЗ, он представил невесту Кейт. А Гарри сослали в Афганистан служить.

Следующий виток, 2011 год — в британскую прессу сливают исповедь Вирджинии Джуффре, которая утверждает, что принц Эндрю пользовался ее услугами. В воздухе отчетливо запахло грозой. Из далекого Афганистана возвращают Гарри, якобы подучиться, но Уильям не дал шансов ни братцу, ни дяде. Он снова укрепил свои позиции — женился, заодно под свадьбу Виндзоры поменяли порядок престолонаследия. Уильяму оставалось родить хоть кого-то, и он с Кейт родил — первого… второго…

Шансы Эндрю и Гарри на корону стремительно таяли. Скандал с Эпштейном был подзабыт.

Пока Гарри не начал нагонять — он женился и в 2019 году, у него тоже рождается свой наследник. И вот же совпадение, тут же новый виток — дело Эпштейна. Принц старается обелить себя и… хоронит репутацию в глупейшем интервью. Но кто уговорил его дать? Не племянники ли? Тут же бежит из страны Гарри с женой и ребенком, чуть не плача, мол, старший брат настраивает против остальную семью.

Последний акт — 2022 год. Эндрю платит компенсацию Джуффре. Скандал замят. Но смерть матери-королевы лишает его последнего защитника. Чарльз становится Карлом, но все понимают, что это ненадолго. Дядю Эндрю сняли с дистанции, лишая всех титулов. На очереди Гарри, которого спасает только океан. Эпилог в чисто английском стиле — просто Эндрю Виндзора ссылают в замок с призраками. Занавес.

Это всего лишь версия. Приговора суда, признавшего его виновным, нет. Может он чист. А может, наоборот, все еще хуже, чем даже писала пресса. История принца Эндрю — как зеркало общества, где блеск короны и громкие титулы скрывают человеческие пороки и серые схемы. Но ведь подобные ширмы есть не только на далеком туманном Альбионе, но и вокруг нас, в каждом практически подъезде многоквартирного дома.

Арендное жилье. Рынок растет, как грибница, оставаясь при этом в тени закона. Заселиться без документов без проблем. Чем занимаются арендаторы? Никто не интересуется, пока не происходит страшное, как в Челябинске, где в посуточной квартире в диване обнаружили тело пятилетней девочки с ножевыми ранениями. В тему погрузилась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Она еле стоит на ногах, все время плачет и, кажется, даже не помнит, как все это произошло. Жительницу Башкортостана подозревают в убийстве собственной дочери.

Тело пятилетней девочки с четырьмя колото-резаными ранами обнаружили в квартире, которую Эльвира снимала в Челябинске посуточно. По версии матери, ребенок еще в октябре утонул в ванне. Сначала она хранила труп на диване, а потом спрятала.

Пакет с телом обнаружила сотрудница клининговой компании — уже после того, как квартирантка съехала. И это — далеко не первая чудовищная история про «жилье на сутки». Вот супружеская пара выходит из съемной квартиры с чемоданами в Ленинградской области. Внутри — не вещи, а тело — их собутыльника.

«С 2022 года первые три сезона рынок рос двузначными темпами — более десяти процентов за сезон, рост в этом сегменте очень заметный», — привел статистику главный аналитик онлайн-платформы недвижимости Алексей Попов.

«Краткосрочная аренда — это более выгодно в Москве — от 60 до 80 тысяч рублей в месяц, то при сдаче посуточно можно выручить легко от 200 тысяч рублей в месяц при 20-дневной нагрузке», — прокомментировал владелец строительной компании Максим Лазовский.

Впрочем, далеко не вся эта сумма идет в карманы арендодателей.

«Мы должны заплатить площадкам бронирования — 20-30%, это очень большие деньги, минус клининг, налоги, разумеется, если ты сдаешь не сам — управляющей компании — 20-30%. И собственнику остается от валовых денег, которые пришли на счет, 50% максимум», — сказала финансовый консультант, частный инвестор Анна Громова.

Это если работать по правилам. Но можно иначе, и такой вариант — только по примерным оценкам — выбирают почти 80% арендодателей. То есть налоги с этой отрасли при низкой ставке в шесть процентов — максимум четыре с половиной миллиарда, а могли бы быть — почти 23.

В погоне за максимально выгодным предложением в Петербурге на серых предпринимателей попали и мы.

Квартира за полторы тысячи рублей в сутки выглядит вот так. Потрепанная мебель, кровать заправлена, постельное белье, может, и чистое, но с какими-то волосами, зато есть одноразовые тапочки, вентилятор, обогреватель, утюг и даже шампунь и гель для душа — прям как в отелях.

Плед закрывает пятна на диване, а доски — дыру в двери. К слову, квартиру нам сдали только на несколько часов — потом приедут уже следующие гости. Интересно, а после нас планируют прибираться?

Посуточные квартиры. Возвращаем ключи обратно в почтовый ящик — ну в общем-то и все. Мы никого, в том числе и консьержа, так и не увидели, нас никто не увидел. Можем спокойно уезжать.

А страдают от таких гостей не только владельцы бизнеса, но соседи. В петербургском доме Довлатова посуточно сдается каждая третья квартира. Наплыва клиентов не выдерживают ни коммуникации, ни нервы жильцов.

«В подъезде всегда присутствуют люди незнакомые, они курят. Что касается выходных дней, это просто люди в состоянии наркотического и алкогольного опьянения — вот клиенты этих вот работающих женщин, которые посуточно оказывают услуги в этих комнатах», — рассказала местная жительница Серафима Королёва.

А в Волгограде неблагополучные постояльцы — атакуют двери, радиаторы, машины во дворе!

Урегулировать сферу аренды в этом году попробовали депутаты — предложили согласовывать сдачу квартиры с соседями, письменно. Но в итоге инициатива не прошла — мол, она ограничивает права собственников. Так что препятствий для стремительного рынка посуточной аренды по-прежнему нет.

«Он растет у нас уже второй год: то в квартал плюс 30%, то в квартал плюс 15%. И особенно в месяцы, которые у нас считаются пиковыми, аренда просто скачет, как кардиограмма. И пока мы не видим тенденции, чтобы арендная ставка снижалась», — проанализировала брокер по недвижимости, директор риэлтерской компании Мария Атлас.

А значит, пока легальный бизнес дорожает, все, что остается серому — это работать по принципу конвейера: низкие цены, минимум вложений и максимальный поток клиентов, которые так часто соответствуют стоимости услуги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.