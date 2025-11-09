Мир на грани: 60 лет назад могла начаться ядерная война

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 79 0

Что стало причиной?

Из-за чего 9 ноября 1965 могла начаться ядерная война

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США 60 лет назад была объявлена ядерная тревога из-за отключения электричества

Авария на энергоузле в Северной Америке чуть не спровоцировала начало ядерной войны ровно 60 лет назад. О том, что произошло 9 ноября 1965 года — в материале 5-tv.ru.

«Напряженная реакция на подобные сигналы понятна. Последствия ядерного конфликта были бы катастрофичны. Если бы тогда у кого-то сдали нервы, мы, скорее всего, сегодня бы уже не разговаривали. Случись атомная война между СССР и США, человечество с большой долей вероятности ее не пережило бы», — рассказал в беседе с RT военный эксперт и политолог Юрий Кнутов.

Инцидент начался с того, что 9 ноября 1965 года на Ниагарском энергоузле вышла из строя одна из линий электропередач. Затем отключились еще пять линий из-за перегрузки. Электрический генератор всего энергоузла автоматически отключился, после чего без света оказались около 25 миллионов человек на северо-востоке США и в двух провинциях Канады.

Однако проблема заключалась не в отключении электричества. Дело в том, что Белый дом воспринял инцидент как начало ядерной атаки со стороны СССР. К счастью, американские власти быстро поняли, что Кремль не имеет никакого отношения к отключению электричества.

В течение холодной войны как в США, так и в СССР фиксировались ложные запуски ядерных ракет. К счастью для всего человечества, каждый раз находились люди, которые сомневались в правдивости показаний аппаратуры и не отдавали приказ о нанесении удара возмездия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о ядерных испытаниях Пентагону вместо Минэнерго.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году