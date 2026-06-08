Небензя назвал удар ВСУ по автобусу в Енакиево кровавым преступлением

Киевский режим совершил очередное кровавое преступление, атаковав пассажирский автобус в городском округе Енакиево в ДНР. Об сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.

«Как мы и предполагали, киевский режим не остановился и совершил очередное кровавое преступление — 3 июня в центре городского округа Енакиево в ДНР был обстрелян рейсовый пассажирский автобус Москва-Симферополь», — заявил он.

Постпред отметил, что Россия призывает генсека ООН Антониу Гутерриша осудить действия ВСУ. Небензя подчеркнул, что гибель людей в Енакиево и Старобельске — это малая часть того, что совершили боевики киевского режима.

Он также пояснил, что российские приграничные регионы подвергаются ударам каждый день, а в качестве целей Киев выбирает жилые дома, школы и больницы. Представитель добавил, что с 25 по 31 мая в результате атак ВСУ погибли 35 граждан России, еще 217 — получили ранения.

Украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами, который следовал из Москвы в Симферополь, 3 июня. Жертвами удара стали восемь человек, 11 пострадали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.