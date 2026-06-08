«Ненавижу Баскова»: Регина Тодоренко прокомментировала ссору с певцом

Телеведущая Тодоренко назвала ссору с Басковым на премии МУЗ-ТВ шуточной

Телеведущая Регина Тодоренко рассмеялась, отвечая на вопрос о конфликте с народным артистом России Николаем Басковым, и рассказала, что же на самом деле произошло. В новостях и социальных сетях было опубликовано видео, на котором певец призывает коллегу научиться себя вести, а та дерзко ему отвечает.

Позже оказалось, что Тодоренко по ошибке заняла гримерную комнату, предназначенную для Баскова, и он в шутливой форме выразил свое недовольство. Регина не растерялась и нашла, что ответить — поинтересовалась, не певцу ли принадлежат трусы, которые валяются в помещении. Тот подметил, что нижнее белье не его, а мужа Регины — певца Влада Топалова. Перепалка звучала резко, но на деле не была серьезной.

«Нет, ни в коем случае (не обижается. — Прим. ред.)! Да мы шутили. Ненавижу Баскова, он не имеет права вообще себя так вести с женщиной! Даже несмотря на то, что я на 20 лет его младше! Нет, на самом деле обожаю его», — сквозь смех сказала Тодоренко.

Телеведущая призналась, что с малых лет знакома с творчеством Баскова и безгранично его уважает. И, конечно, ее не задевают едкие шуточки музыканта (к слову, его визитная карточка), тем более в них нет никакого злого умысла.

«Я на него равняюсь, он большой пример для меня. Когда я была маленькая, я слушала его песни, его альбомы и равнялась на Николая Баскова. Возможно, именно поэтому я сейчас стою с ним на одной сцене и разделяю такие крупные мероприятия», — заключила звезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фейком оказались и слухи о конфликте актеров Романа Курцына с Оксаной Акиньшиной. Режиссер Федор Бондарчук проговорился, что артистка бывает жесткой на съемочной площадке, и коллегам от нее достанется. В том числе и Курцыну.

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