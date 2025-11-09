Привет из космоса: движущийся к Земле «инопланетный» объект 3I/ATLAS впервые подал сигнал

|
Дарья Корзина
Впервые ученые заметили комету 1 июля.

Впервые зафиксированы радиоволны от межзвездного объекта

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

The Astronomer’s Telegram: группа астрономов впервые зафиксировала радиосигнал от объекта 3I/ATLAS

Международная группа астрономов впервые зафиксировала радиосигнал от межзвездного объекта 3I/ATLAS, который движется в сторону Земли. Об этом сообщает портал The Astronomer’s Telegram.

Согласно данным наблюдений, радиотелескоп MeerKAT, расположенный в Южной Африке, 24 октября зарегистрировал поглощение гидроксильных линий на частотах 1665 и 1667 мегагерц. Как уточнили специалисты, это первый подтвержденный сигнал, исходящий от объекта.

До этого, 28 сентября 2025 года, попытки уловить радиоволны на тех же частотах оказались безуспешными.

Ученый из Гарвардского университета Ави Леб отметил, что в марте следующего года, когда 3I/ATLAS приблизится к орбите Юпитера, зонд «Юнона» попытается зафиксировать сигнал от объекта на более низких частотах.

Комета 3I/ATLAS была впервые обнаружена 1 июля 2025 года. Астрономы установили, что она прибыла из другой звездной системы, став третьим известным межзвездным объектом, посетившим Солнечную систему. Диаметр ее комы достигает около 24 километров, а возраст, по расчетам, превышает 7,5 миллиарда лет, что делает ее на несколько миллиардов лет старше Солнца.

В сентябре Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS демонстрирует аномальную эволюцию, в ходе которой комета меняет цвет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новгородской области ищут упавший на Землю метеороит.

