Силы ПВО России за ночь уничтожили 44 украинских беспилотника

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Большинство дронов было ликвидировано над территорией Брянской области.

ПВО России за ночь уничтожила 44 украинских беспилотника

Фото: © РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь уничтожили 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атака дронов была зафиксирована в период с 23:00 мск 8 ноября до 7:00 мск 9 ноября. Все цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными силами ПВО.

«В течение прошедшей ночи <…> дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, 43 беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области, еще один — над Ростовской областью.

Ранее 5-tv.ru информировал, что украинские беспилотники атаковали энергетическую подстанцию в Вологодской области.

С момента начала специальной военной операции, о старте которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, российские регионы неоднократно подвергались ударам со стороны Вооруженных сил Украины. Для атак противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и ракетное вооружение, нанося удары по приграничным территориям.

