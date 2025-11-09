Шесть человек заразились ботулизмом в Москве после употребления домашних солений

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 78 0

Ситуация находится на контроле у Роспотребнадзора.

В Москве шесть человек заразились ботулизмом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве шесть человек заразились ботулизмом после употребления домашних солений. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Все пострадавшие проживают в одной квартире. Установлено, что они ели соления собственного приготовления.

«В настоящий момент их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести, им оказывается полный объем всей необходимой медицинской помощи в профильном инфекционном стационаре», — говорится в Telegram-канале департамента здравоохранения.

Как уточнили в ведомстве, риск распространения ботулизма отсутствует. Данное заболевание не передается от человека к человеку, а возникает лишь при употреблении зараженной пищи.

После случившегося Роспотребнадзор начал свое расследование по данному факту. Специалисты выяснили: потерпевшие употребляли овощной салат собственной консервации. Возможно, именно он стал причиной массового отравления.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Дагестане госпитализировали десять детей с признаками кишечной инфекции. Инцидент произошел в Казбековском районе республики. Причины произошедшего пока неизвестны. Жизни школьников ничего не угрожает. Они проходят лечение амбулаторно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году