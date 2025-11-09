«Важный кирпичик»: Вдовиченков о профессионализме Симонова

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Артисты играли в одном спектакле на протяжении 16 лет.

Фото, видео: Зиновская Ольга/ТАСС; 5-tv.ru

Владимир Вдовиченков: Симонов был потрясающим театральным артистом

Народный артист России Владимир Симонов был потрясающим театральным актером. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал его тезка, заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков.

«Это ужасная новость. Когда я вчера ночью узнал, что умер Володя Симонов, меня, конечно, это потрясло», — сказал артист.

Вдовиченков поделился, что играл в одном спектакле вместе с Симоновым целых 16 лет. Он подчеркнул, что не представляет себе существование Театра имени Евгения Вахтангова без своего коллеги.

«Обаятельный, искрометный, самоироничный, со своими какими-то тараканами театральными, но это был потрясающий человек… Невзирая на то, что он был большой, на самом деле был большой ребенок… И страхи, и боязнь сцены», — вспоминает Вдовиченков.

Артист рассказал, что в жизни Симонов был добрым, мягким и интеллигентным. По словам Вдовиченкова, тот всегда убедительно играл на сцене словно барин, хотя в жизни он был довольно трогательным и ранимым человеком.

«До сих пор не укладывается в голове, что я больше не увижу Симонова в театре», — говорит актер.

По словам Вдовиченкова, Симонов был отличным партнером, и если во время спектакля что-то шло не так, то он часто брал чужую вину на себя.

«Если культуру можно назвать стеной, скажем… То он — один из кирпичиков, который эту стену держит. Важный кирпичик...» — подытожил Вдовиченков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Симонов умер в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности.

