Причиной смерти народного артиста РФ Симонова стала сердечная недостаточность

Церемония прощания с актером пройдет в стенах Театра Вахтангова.

Церемония прощания с ведущим актером Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, народным артистом РФ Владимиром Симоновым пройдет в стенах театра. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Об этом ТАСС сообщил директор учреждения, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

«Прощание с Владимиром Александровичем, безусловно, пройдет в нашем театре. Дату и время мы сообщим позднее», — отметил он.

Ранее источник, близкий к окружению актера, сообщил, что Владимир Симонов скончался в возрасте 68 лет. Информацию о смерти впоследствии подтвердили в Театре Вахтангова. 

Представители театра уже выразили соболезнования. Заместитель директора по репертуару и работе со зрителями Антон Прохоров отметил, что Симонов олицетворял саму суть Вахтанговской школы, оставив неизгладимый след в истории российского театра.

Ранее 5-tv.ru информировал, что прощание с телеведущим Юрием Николаевым состоялось на Троекуровском кладбище в Москве. Провести народного артиста в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

