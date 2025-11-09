Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

Биологи бились над происхождением загадочных ямок с 2019 года.

Откуда углубления на дне моря в Антарктиде

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

FIMS: Углубления на дне моря в Антарктиде оказались гнездами рыб

Углубления на морском дне у берегов Антарктиды, происхождение которых уже давно интересует мировых ученых, оказались гнездами рыб. Об этом сообщает журнал Frontiers in Marine Science со ссылкой на ученых-исследователей.

В ходе экспедиции 2019 года в море Уэдделла, специалисты международной группы исследовали воды с судна SA Agulhas II, опустив на дно робота-дайвера. Они обнаружили сотни загадочных углублений, расположенных геометрически правильными «узорами», и озаботились их происхождением. Впоследствии оказалось, что в этих ямочках гнездятся желтоперые ноти (Lindbergichthys nudifrons).

Это полярные рыбы, приспособленные к экстремально низким температурам. Эксперты зафиксировали 1036 гнезд на пяти участках, а в 72 из них нашли икру. Желтоперые ноти очищают дно от планктона и формируют углубления, в результате чего образуются своего рода «поселения». Это нужно, чтобы защитить потомство от местных хищников.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Балканах нашли пещеру, где живут 111 тысяч пауков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году