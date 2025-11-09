Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды

FIMS: Углубления на дне моря в Антарктиде оказались гнездами рыб

Углубления на морском дне у берегов Антарктиды, происхождение которых уже давно интересует мировых ученых, оказались гнездами рыб. Об этом сообщает журнал Frontiers in Marine Science со ссылкой на ученых-исследователей.

В ходе экспедиции 2019 года в море Уэдделла, специалисты международной группы исследовали воды с судна SA Agulhas II, опустив на дно робота-дайвера. Они обнаружили сотни загадочных углублений, расположенных геометрически правильными «узорами», и озаботились их происхождением. Впоследствии оказалось, что в этих ямочках гнездятся желтоперые ноти (Lindbergichthys nudifrons).

Это полярные рыбы, приспособленные к экстремально низким температурам. Эксперты зафиксировали 1036 гнезд на пяти участках, а в 72 из них нашли икру. Желтоперые ноти очищают дно от планктона и формируют углубления, в результате чего образуются своего рода «поселения». Это нужно, чтобы защитить потомство от местных хищников.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Балканах нашли пещеру, где живут 111 тысяч пауков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.