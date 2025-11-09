Глава ВВС покинул свой пост из-за критики за «отредактированное» интервью Трампа

Генеральный директор британской телерадиокомпании BBC Тим Дэйви и руководитель новостного вещания Дебора Тернесс уходят в отставку. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Авторы публикации отметили, что уход Дэйви и Тернесс с должностей связан с критикой из-за документального фильма BBC Panorama, в котором журналисты «ввели зрителей в заблуждение, отредактировав речь президента США Дональда Трампа».

«Я хотел сообщить вам, что решил покинуть BBC спустя 20 лет. Это полностью мое решение, и я по-прежнему очень благодарен Председателю и Совету за их непоколебимую и единодушную поддержку на протяжении всего моего пребывания в должности, в том числе в последние дни», — заявил Дэйви.

Ранее The Telegraph опубликовала подробности из просочившейся внутренней служебной записки BBC, предполагающей, что авторы программы отредактировали две части речи Трампа, соединив их вместе, создав впечатление, что он поощрял беспорядки на Капитолийском холме в январе 2021 года.

