США срочно отзывают авианосец «Джеральд Форд» от берегов Ирана

Это болезненный удар по военному присутствию Штатов в регионе.

США срочно отзывают авианосец «Джеральд Форд» с Ближнего Востока. Издание The Washington Post пишет, что уже в ближайшие дни один из крупнейших в мире военных кораблей развернется домой и к середине мая достигнет берегов Вирджинии.

Причина — якобы капитальный ремонт, в котором нуждается судно. Эксперты пишут, что этот шаг — болезненный удар по военному присутствию США в регионе.

«Форд» провел в море 309 дней — и это абсолютный рекорд для современных американских кораблей. Все это время на борту несут службу 4,5 тысячи моряков. И за все десять месяцев на авианосце нередко случались экстренные ситуации, включая крупный пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп опубликовал изображение карты, на которой Ормузский пролив обозначен как «пролив Трампа». Снимок он разместил в соцсети Truth Social.

До этого глава Белого дома уже позволял себе подобную оговорку. Во время выступления в Майами он в шутливой форме заявил, что Ирану якобы придется открыть «пролив Трампа». После этого он уточнил, что имел в виду Ормузский пролив, и назвал сказанное ошибкой.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

19:08
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:07
«Мясо и апельсины»: по чему археолог Бутягин скучал в польской тюрьме
19:04
Собирать грибы станет сложнее: в России введут новые правила с 2027 года
19:02
Путин пообещал следить за работой новой команды в руководстве Дагестана
19:00
Захарова цитатой из «Обыкновенного чуда» ответила Каллас о диалоге ЕС с Россией
18:50
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры

Сейчас читают

Предвестник развода: Сергей Зверев предупредил мужчин об опасности
«Сила — в многообразии»: Путин назвал основу прочности России
«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео