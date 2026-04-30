Единая семья: Путин встретился с представителями коренных малочисленных народов России

Президент России Владимир Путин сегодня заговорил на редком наречии бесермян. Все это произошло в День коренных малочисленных народов. Этот праздник впервые отмечают в нашей стране.

С представителями разных культур президент встретился в рамках просветительского марафона «Знание». Говорили о том, что главная сила России — в единстве. Обсудили важные проекты, например строительство моста на Сахалин. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сейчас все расскажет.

На выставке марафона «Знание», посвященной СВО, — видеоинсталляция с хроникой боевых действий, портреты героев из разных уголков страны. Один из них, военнослужащий из Ханты-Мансийска, проводит экскурсию для Владимира Путина.

«Владимир Владимирович, здравия желаю! Меня зовут Родион, я старший лейтенант. Оба являемся ветеранами боевых действий СВО», — представился ветеран СВО Родион Пуйко.

«Вы тоже?» — уточнил президент.

«Да. В 2022 году мы приняли такое решение, что мы не можем остаться в стороне, и ушли в зону специальной военной операции», — подтвердила супруга Родиона Кристина.

Дагестанцы, русские, якуты — все они защищают страну и вместе могут многое.

Эта галерея задает особый тон встрече. Она посвящена Дню малочисленных народов России. Идея понятна: в разнообразии и единстве — сила страны. Рядом с президентом — удмурты, ненцы, коряки, карелы. В одном зале — география всей России.

«Мы с вами сегодня впервые отмечаем День коренных малочисленных народов. Я хочу искренне поздравить вас всех и всех граждан России с этим праздником. Россия формировалась именно как союз народов», — сказал Владимир Путин.

В России более 300 народов, 47 — малочисленных. И у нас к ним всегда относились с особым уважением.

«Освоение русскими переселенцами огромных просторов и территорий Сибири, Дальнего Востока, Севера — хочу это подчеркнуть — не влекло подавление и разрушение традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов этих территорий, живших там людей, что, кстати говоря, мы об этом хорошо знаем, практиковалось в некоторых других странах: резервации всякие создавались», — добавил президент.

Здесь те, кто вносит важный вклад в популяризацию культуры малых народов: художники, руководители этнографических музеев, ансамблей — вместе они сохраняют богатство нашей общей культуры.

«Сейчас в российских регионах реализуются образовательные программы по изучению 76 языков народов России, в том числе коренных малочисленных народов. Действует целый комплекс мер поддержки традиционных промыслов: оленеводства, охоты и многого другого», — сообщил Путин.

Надежда Сидорова из Удмуртии, она руководит этноансамблем, сохраняя язык своих предков — бесермян. Вот как звучат их песни.

«Я думаю, что 10 лет назад мы даже не мечтали об этом, чтобы на таком уровне представлять 2067 человек», — рассказала Надежда Сидорова.

Конечно, эта встреча еще и возможность поговорить о проблемах. Как там с жильем в Вилючинске — спрашивает президент у камчадала, героя спецоперации Алексея Красильникова. А тот отвечает по-военному.

«У нас идет стройка. У нас все отлично!» — бодро рапортует Красильников.

«Все хорошо не бывает. Я обязательно съезжу и посмотрю, что там», — пообещал Путин.

Сейчас, как и во время Великой Отечественной, — тогда все народы, национальности защищают общую Родину. Так, например, дедушка Виктории — педагога из Анадыря — умер в боях за Ленинград.

«То, что вы думаете и делаете так по зову сердца, безусловно сказывается на том, что мы называем сплочением всего нашего общества. Для сохранения и малой, и большой родины, и для того, чтобы обеспечить будущее нашей страны», — отметил глава государства.

Эта важная и символичная встреча завершает марафон «Знание». Несколько дней школьники и студенты в залах Манежа слушали лекции первых лиц страны. В онлайн-формате в нем приняли участие более 700 тысяч человек. И ведь почти все — поколение зумеров, чье внимание завоевать непросто.

