Он передавал СБУ данные о позициях зенитчиков.

На юге России задержали украинского агента. Он передавал СБУ координаты предприятий топливно-энергетического комплекса, а также данные о позициях наших зенитчиков. С помощью этой информации боевики наносили удары по мирным объектам.

На допросе наводчик рассказал и о других своих заданиях. Так, он собирал сведения о сотрудниках краснодарских предприятий и помогал вражеской спецслужбе получить доступ к их корпоративной почте. Дело возбуждено по статье о госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского агента, который собирался взорвать электростанцию. Оперативники обнаружили у него самодельную бомбу на радиоуправлении, а также компоненты для сборки еще двух взрывных устройств. Диверсант признался, что готовил целую серию терактов, включая убийство руководителя одной из правоохранительных структур на полуострове.

Для украинских спецслужб задержанный фотографировал объекты критической инфраструктуры — склады с топливом и позиции российских зенитчиков. После терактов он собирался выехать из России. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

19:08
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
19:07
«Мясо и апельсины»: по чему археолог Бутягин скучал в польской тюрьме
19:04
Собирать грибы станет сложнее: в России введут новые правила с 2027 года
19:02
Путин пообещал следить за работой новой команды в руководстве Дагестана
19:00
Захарова цитатой из «Обыкновенного чуда» ответила Каллас о диалоге ЕС с Россией
18:50
Кто возглавит Дагестан? Путин поддержал сразу две кандидатуры

Сейчас читают

Предвестник развода: Сергей Зверев предупредил мужчин об опасности
«Сила — в многообразии»: Путин назвал основу прочности России
«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео