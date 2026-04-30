«Хожу голая»: как актриса Ирина Горбачева борется с комплексами

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Долгое время звезда сериала «Чики» не могла принять свое тело.

Как Горбачева поборола комплексы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ирина Горбачева рассказала, что борется со стыдом на нудистских пляжах

Актриса Ирина Горбачева призналась, что много лет комплексовала из-за своего тела. Об этом она рассказала блогеру Иде Галич в YouTube-шоу «Есть вопросики».

По словам артистки, сейчас она не видит в своем теле ничего, что нужно было бы скрывать. Даже дома Ирина теперь предпочитает ходить обнаженной.

«По дому я чаще всего выхожу либо полуголая, либо голая, в зависимости от времени года и просто удобства. И я это тренировала. То есть я себя туда прямо вела. Это было непросто», — заявила Горбачева.

Кроме того, теперь актриса вместе с подругами предпочитает отдыхать на нудистских пляжах, а стеснение собственного тела Ирина называет одной из самых больших манипуляций в жизни человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за 2025 год актриса набрала 13 лишних килограммов. Причиной резких изменений во внешности она назвала проблемы со здоровьем и в личной жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

