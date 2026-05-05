Аварию с Ferrari в Москве сняли на видео: за рулем мог быть рэпер Navai

Опубликовано видео с места аварии с Ferrari без номеров в Москве

Кадры с места аварии в Москве, где разбился автомобиль Ferrari без государственных номеров, публикует 5-tv.ru. По данным источников, за рулем мог находиться рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), который после происшествия покинул место ДТП.

Судя по видео, черная спортивная иномарка получила серьезные повреждения. Ее передняя часть полностью разрушилась, а одно из колес оторвалось.

По предварительной информации, в машине находился не только водитель, но и пассажир. Сообщалось, что оба мужчины не пострадали. В момент удара сработали подушки безопасности, после чего они самостоятельно покинули автомобиль.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

По имеющимся данным, перед столкновением водитель совершил резкий маневр, из-за чего автомобиль занесло. Сначала машина врезалась в бордюр, затем столкнулась с деревом. Также как ранее сообщал 5-tv.ru, автомобиль мог на скорости въехать в дорожный знак.

Транспортное средство передвигалось без номерных знаков. В связи с нарушением правил дорожного движения и повреждением городской инфраструктуры готовится обращение в суд. В нем могут потребовать возмещение ущерба и лишение водительских прав.

