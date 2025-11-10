В Египте туристов задержали за попытку сфотографироваться голыми у пирамид

Дарья Орлова
Дарья Орлова

По словам нарушителей, они были не в курсе особенностей местного законодательства и считали приемлемым подобное поведение.

Что запрещено делать возле египетских пирамид

Фото: www.globallookpress.com/Oliver Weiken

У знаменитого археологического комплекса пирамид Гизы в Египте троих туристов задержали за попытку сделать фотографии без одежды, сообщает портал Cairo 24.

По данным источника, трое иностранных граждан были арестованы по обвинению в съемке без одежды на территории комплекса и нарушении местных норм и законов. Туристы пытались сфотографироваться обнаженными за пирамидой Хеопса.

Задержанные признались, что не знали об особенностях египетского законодательства и считали подобное поведение допустимым в своей стране.

Пирамиды Гизы расположены на одноименном плато на западном берегу Нила под Каиром. Этот археологический комплекс известен во всем мире, его возраст превышает 4,5 тысячи лет. Он включает три великих пирамиды фараонов IV династии — Хеопса, Хефрена и Микерина, правивших примерно в 2639–2506 годах до нашей эры.

