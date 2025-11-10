В Татарстане пять человек пострадали при взрыве газа

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Инцидент произошел во время приготовления пищи в одном из гаражей.

Взрыв газа в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Набережных Челнах пять человек пострадали в результате вспышки газа при приготовлении пищи. Инцидент произошел в гаражно-строительном кооперативе «Гудок» на Казанском проспекте, в помещении под номером 10. Об этом сообщает ГУМЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, при использовании газовой плиты от баллона произошла утечка, вследствие чего воспламенилась газовоздушная смесь. Горения и разрушений за этим не последовало, однако люди получили травмы различной степени тяжести. В ГУМЧС уточнили, что информация о происшествии в экстренные службы не поступала, поэтому подразделения на место не выезжали.

Все пострадавшие самостоятельно обратились в городскую больницу скорой медицинской помощи. Один человек находится в тяжелом состоянии с травмой головы, четверо других получили ожоги средней степени.

Ранее в Волгограде жителей многоэтажки разбудил громкий взрыв, причиной которого стал пожар. По данным источника 5-tv.ru, причиной инцидента стал поджог внутри квартиры. Предположительно, мужчина, поссорившись с супругой, поджег вещи, после чего произошел хлопок.

