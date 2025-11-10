Четверых сотрудников ресторана нашли мертвыми в лесу после ночной смены

В небольшом американском пригороде штата Индиана четверо сотрудников ресторана быстрого питания исчезли после ночной смены. На следующее утро заведение выглядело так, будто все шло своим чередом — если не считать приоткрытой задней двери, открытого сейфа и отсутствующей выручки. Об этом сообщает People.

Когда один из коллег пришел помочь с уборкой после полуночи, он обнаружил тревожную картину: задняя дверь ресторана была приоткрыта, касса пуста, сейф — открыт. На месте не хватало лишь около 581 доллара (47 тысяч рублей), но при этом кошельки сотрудников и 100 долларов в монетах (восемь тысяч рублей) остались нетронутыми.

Позже следователи установили личности пропавших: 20-летняя помощница менеджера, а также трое сотрудников 17 и 16 лет. Через некоторое время их тела нашли в лесистой местности неподалеку. Двое были застрелены, одна жертва погибла от удара ножом, а четвертая — от удушья после сильных побоев

Следствие допустило ряд ошибок: помещение ресторана поспешно очистили до завершения осмотра, а место обнаружения тел было загрязнено. Эти промахи серьезно осложнили расследование.

Позже полиция рассматривала версию, связанную с местной бандой грабителей. Один заключенный даже признался в преступлении и указал место, где якобы спрятал пули. Однако вскоре он отказался от своих слов, и доказать его причастность не удалось.

Несмотря на многочисленные экспертизы, проверки отпечатков и обращения к общественности, докопаться до истины так и не получилось.

Для семей погибших дело так и осталось раной, не зажившей до сих пор. Родные и близкие по-прежнему надеются, что когда-нибудь правда всплывет — и загадка ресторана наконец будет раскрыта.

