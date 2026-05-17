Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня

Поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, возобновятся в начале июня 2026 года. Об этом ТАСС рассказал Даниил Баталов - сын Ирины Усольцевой.

К операции планируют привлечь большую команду добровольцев и спасателей из разных регионов России. Спустя почти год после исчезновения супругов Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери, следствие до сих пор не смогло установить, что именно произошло с туристами в глухой горной тайге.

Возобновление поисков

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что основной упор во время новой поисковой операции сделают на сложные скальные участки и каменные образования в горах.

По его словам, зимой и весной добраться до многих зон было невозможно из-за снега и резкой смены погодных условий. Сейчас поисковики ждут полного схода снега, чтобы безопасно обследовать труднодоступные районы.

Для работы в горах спасателям придется организовывать лагеря прямо на высоте рядом со скальными участками.

При этом в «ЛизаАлерт» считают, что наиболее вероятной причиной исчезновения семьи мог стать несчастный случай, связанный с погодой. Впрочем, окончательных выводов поисковики пока не делают.

Кто ищет семью Усольцевых

К новой операции собираются привлечь добровольцев сразу из нескольких российских регионов. По словам Сергеева, в Красноярский край приедут участники «ЛизаАлерт» из Москвы, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областей.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что масштабные поиски планируют начать уже в начале июня. Он также намерен лично участвовать в операции.

Где ищут семью Усольцевых

За месяцы история семьи Усольцевых обросла слухами, теориями и легендами. Из-за этого, как утверждают в «ЛизаАлерт», район поисков начал привлекать большое количество посторонних людей.

Григорий Сергеев отметил, что столпотворение мешает работе спасателей и даже создает дополнительные риски для самих туристов. Поисковики рассчитывают, что власти помогут ограничить поток желающих попасть в район операции во время масштабных поисков.

Как пропала семья Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Спустя несколько дней тревогу забили родственники и коллеги — Ирина не вышла на работу.

Вскоре начались масштабные поиски. Следователи нашли автомобиль семьи, однако туристического снаряжения внутри не оказалось. При этом в машине лежала крупная сумма денег, что поставило под сомнение версию о добровольном исчезновении.

Известно, что по пути в горы семью видели двое туристов. По данным следствия, Усольцевы были одеты достаточно легко для местности с резко меняющейся погодой. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения.

Следствие рассматривало три основные версии произошедшего — несчастный случай, криминал и побег. Позже версию о добровольном исчезновении фактически исключили, заявив, что собранные материалы ей противоречат.

Самые масштабные поиски в регионе

Первые поиски Усольцевых стали одними из крупнейших в истории региона. В операции участвовали более 1,5 тысячи человек — спасатели, волонтеры, полицейские и местные жители.

Однако результата это не принесло. После зимнего перерыва спасатели вновь вернулись в район предполагаемого исчезновения семьи. По данным аварийно-спасательного формирования «Спасатель», специалисты обследовали четыре крупные каменные россыпи — курумники — на высоте около 985 метров, а также девять квадратных километров склонов, по которым могли спускаться пропавшие.

Несмотря на масштаб обследования, следов семьи обнаружить пока не удалось.

