Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 633 0

К поискам привлекут добровольцев «ЛизаАлерт» из Москвы, Иркутска и Омска.

Когда найдут семью Усольцевых

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, возобновятся в начале июня 2026 года. Об этом ТАСС рассказал Даниил Баталов - сын Ирины Усольцевой.

К операции планируют привлечь большую команду добровольцев и спасателей из разных регионов России. Спустя почти год после исчезновения супругов Сергея и Ирины Усольцевых, а также их пятилетней дочери, следствие до сих пор не смогло установить, что именно произошло с туристами в глухой горной тайге.

Возобновление поисков

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев заявил, что основной упор во время новой поисковой операции сделают на сложные скальные участки и каменные образования в горах.

По его словам, зимой и весной добраться до многих зон было невозможно из-за снега и резкой смены погодных условий. Сейчас поисковики ждут полного схода снега, чтобы безопасно обследовать труднодоступные районы.

Для работы в горах спасателям придется организовывать лагеря прямо на высоте рядом со скальными участками.

При этом в «ЛизаАлерт» считают, что наиболее вероятной причиной исчезновения семьи мог стать несчастный случай, связанный с погодой. Впрочем, окончательных выводов поисковики пока не делают.

Кто ищет семью Усольцевых

К новой операции собираются привлечь добровольцев сразу из нескольких российских регионов. По словам Сергеева, в Красноярский край приедут участники «ЛизаАлерт» из Москвы, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской и Новосибирской областей.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что масштабные поиски планируют начать уже в начале июня. Он также намерен лично участвовать в операции.

Где ищут семью Усольцевых

За месяцы история семьи Усольцевых обросла слухами, теориями и легендами. Из-за этого, как утверждают в «ЛизаАлерт», район поисков начал привлекать большое количество посторонних людей.

Григорий Сергеев отметил, что столпотворение мешает работе спасателей и даже создает дополнительные риски для самих туристов. Поисковики рассчитывают, что власти помогут ограничить поток желающих попасть в район операции во время масштабных поисков.

Как пропала семья Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в Кутурчинское Белогорье в сентябре 2025 года. Спустя несколько дней тревогу забили родственники и коллеги — Ирина не вышла на работу.

Вскоре начались масштабные поиски. Следователи нашли автомобиль семьи, однако туристического снаряжения внутри не оказалось. При этом в машине лежала крупная сумма денег, что поставило под сомнение версию о добровольном исчезновении.

Известно, что по пути в горы семью видели двое туристов. По данным следствия, Усольцевы были одеты достаточно легко для местности с резко меняющейся погодой. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз выходил в сеть вечером в день исчезновения.

Следствие рассматривало три основные версии произошедшего — несчастный случай, криминал и побег. Позже версию о добровольном исчезновении фактически исключили, заявив, что собранные материалы ей противоречат.

Самые масштабные поиски в регионе

Первые поиски Усольцевых стали одними из крупнейших в истории региона. В операции участвовали более 1,5 тысячи человек — спасатели, волонтеры, полицейские и местные жители.

Однако результата это не принесло. После зимнего перерыва спасатели вновь вернулись в район предполагаемого исчезновения семьи. По данным аварийно-спасательного формирования «Спасатель», специалисты обследовали четыре крупные каменные россыпи — курумники — на высоте около 985 метров, а также девять квадратных километров склонов, по которым могли спускаться пропавшие.

Несмотря на масштаб обследования, следов семьи обнаружить пока не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых
15 мая
Тайна тайги: поиски семьи Усольцевых возобновили спустя полгода
11 мая
Такого еще не было: в Минском сельсовете сделали заявление об исчезновении Усольцевых
5 мая
Тайга хранит ответы: поиски Усольцевых вышли на новый этап
29 апр
Гиблое место: загадка исчезновения Усольцевых и другие тайны красноярской тайги
28 апр
«Тайга свое берет»: после исчезновения Усольцевых в лесах пропал спецназовец
28 апр
«Продают дома»: место исчезновения Усольцевых назвали «вторым перевалом Дятлова»
20 апр
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
17 апр
Куда пропали Усольцевы? Нейросети проанализировали версии исчезновения семьи
17 апр
Спасатели возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
16 апр
Виноваты в пропаже Усольцевых? «Банда егерей» в сибирской тайге похищает людей
+14° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

9:00
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знаков зодиака
8:53
Мошенники крадут деньги россиян, обещая возврат за коммуналку
8:34
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
8:15
Искусство против смерти: почему творческие люди стареют медленнее
8:00
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
7:45
«Нельзя блокировать то, что согласовано»: Фицо назвал ошибкой вето Орбана на кредит Киеву

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
Скрытая грязь: как правильно убираться дома
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео