Искусство против смерти: почему творческие люди стареют медленнее

The Guardian: творческие люди стареют медленнее

Культурный досуг и занятия творчеством способствуют значительному замедлению биологического старения организма человека. Об этом сообщило The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Университетского колледжа Лондона (UCL).

Эксперты установили, что регулярное посещение картинных галерей, музеев, а также такие хобби, как пение, танцы или рисование, оказывают прямое влияние на состояние здоровья.

Профессор Дейзи Фанкорт, возглавляющая исследовательскую группу, подчеркнула, что подобные результаты позволяют рассматривать культурную активность как полноценное поведение, укрепляющее здоровье, наравне с физическими упражнениями.

Это первое научное подтверждение тому, что приобщение к искусству воздействует на человека на глубоком биологическом уровне, помогая сохранять молодость дольше привычных сроков.

В ходе масштабного исследования специалисты проанализировали данные более 3,5 тысяч взрослых жителей Великобритании, используя результаты их анализов крови и анкетные опросы. Для оценки темпов старения применялись так называемые «эпигенетические часы», которые способны предсказывать риск развития заболеваний в будущем.

«Наше исследование дает первые доказательства того, что участие в искусстве и культуре связано с более медленным темпом биологического старения», — отметила доктор Фейфей Бу.

Выяснилось, что люди, уделяющие время творчеству хотя бы раз в неделю, оказываются биологически на год моложе тех, кто пренебрегает таким досугом. Примечательно, что даже еженедельные занятия спортом в этом сравнении показали менее выраженный результат. Физическая активность «омолодила» участников лишь на шесть месяцев.

Исследователи уточняют, что наиболее заметный эффект наблюдается у людей среднего и старшего возраста — от 40 лет и старше. У тех, кто посещал культурные мероприятия еженедельно, процесс старения замедлялся на 4%, а при ежемесячных визитах — на 3%.

Благотворное влияние искусства ученые сравнивают с разницей в состоянии здоровья между курильщиками и теми, кто никогда не имел этой вредной привычки. Регулярная творческая деятельность помогает снижать уровень стресса и бороться с хроническими воспалительными процессами в организме.

Холли Смит-Чарльз из Совета по искусствам Англии добавила, что музеи и библиотеки буквально помогают людям жить лучше и дольше.

