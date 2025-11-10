В столичном метро пенсионерка толкнула 13-летнюю девочку на рельсы

В Москве на станции метро «Таганская» пенсионерка столкнула 13-летнюю девочку на рельсы из-за личной неприязни. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По данным следствия, женщина 1961 года рождения намеренно толкнула ребенка на пути, что могло привести к трагическим последствиям.

Пострадавшая в настоящий момент находится с родственниками, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Подробной информации о состоянии девочки следственные органы пока не предоставляли.

Подозреваемая пенсионерка задержана. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ, квалифицирующее действия как покушение на убийство. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении женщины под стражу.

Ранее в Киеве резкое снижение напряжения в электросети привело к масштабным сбоям в работе городского транспорта, спровоцировав транспортный коллапс. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua.

В результате остановились троллейбусы и скоростные трамваи по всему городу. Пассажиры столкнулись с перебоями в передвижении, а многие маршруты оказались полностью заблокированы.

Кроме того, на станции метро «Политехнический институт» отключилось электричество, что также нарушило работу подземки и создало дополнительные неудобства для жителей и гостей столицы.

