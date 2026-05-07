Домашняя диагностика деменции: как узнать о риске развития болезни заранее

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Инновационный метод позволит выявлять предрасположенность к деменции на ранних стадиях.

Как выявить предрасположенность к деменции

The Mirror: домашний тест с анализом крови позволяет оценить риск деменции

Британские ученые создали систему самодиагностики, способную предсказать вероятность развития деменции без посещения больницы. Об этом сообщает The Mirror.

Новая методика включает в себя анализ крови, взятой из пальца, и прохождение когнитивного теста в онлайн-формате. Такое сочетание позволяет выявить ранние нарушения памяти и мышления, которые могут перерасти в полноценное заболевание.

«Эта работа открывает возможности для скрининга людей на риск без необходимости посещения клиник или проведения сложных клинических обследований. Это обеспечит приоритетность наблюдения и диагностики для лиц с самым высоким риском», — заявила руководитель исследования профессор Энн Корбетт из Медицинской школы Эксетерского университета.

Подобные тесты могут совершить революцию в диагностике благодаря своей низкой стоимости и масштабируемости. Профессор Клайв Баллард подчеркнул, что сейчас лишь один из тысячи пациентов с ранними признаками когнитивного спада получает специализированную помощь.

По его словам, новый подход станет эффективным способом охвата огромного количества людей, которые ранее не попадали в поле зрения медиков на ранних стадиях. Ученые призывают граждан старше 40 лет участвовать в онлайн-мониторинге, чтобы своевременно начать терапию, которая наиболее эффективна именно в начале развития патологии.

