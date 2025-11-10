Суд взыскал с Euroclear Bank 85 миллионов долларов в пользу «Транснефти»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Транснефть» к Euroclear Bank на сумму 85 миллионов долларов, сообщает официальный сайт инстанции. Дело рассматривалось в закрытом режиме, подробности слушания не раскрываются.

В материалах дела отмечается, что иск «Транснефти» был подан 5 сентября 2024 года. Третьими лицами в процессе выступили Газпромбанк и АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Суд подтвердил законность требований российской компании и восстановил ее права на спорную сумму.

В последнее время российские компании, банки и частные инвесторы подали более 40 исков к Euroclear, где находятся значительные замороженные после начала боевых действий в Европе российские активы. Решения судов позволяют добиваться их возврата.

Ранее аналогичный спор касался «Уралвагонзавода». Минпромторг потребовал возврата 106 миллионов рублей субсидии на разработку технологий и выпуск образцов новой техники. Арбитраж изначально отказал ведомству, однако апелляция и Верховный суд России подтвердили правоту чиновников.

Решение Арбитражного суда Москвы создает прецедент для дальнейших разбирательств российских компаний с международными финансовыми структурами и укрепляет позиции отечественных инвесторов при возврате замороженных активов.

