Суд взыскал с Euroclear Bank 85 миллионов долларов в пользу «Транснефти»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Дело рассматривалось в закрытом режиме.

«Транснефть» взыскала 85 миллионов евро с Euroclear Bank

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Транснефть» к Euroclear Bank на сумму 85 миллионов долларов, сообщает официальный сайт инстанции. Дело рассматривалось в закрытом режиме, подробности слушания не раскрываются.

В материалах дела отмечается, что иск «Транснефти» был подан 5 сентября 2024 года. Третьими лицами в процессе выступили Газпромбанк и АО «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Суд подтвердил законность требований российской компании и восстановил ее права на спорную сумму.

В последнее время российские компании, банки и частные инвесторы подали более 40 исков к Euroclear, где находятся значительные замороженные после начала боевых действий в Европе российские активы. Решения судов позволяют добиваться их возврата.

Ранее аналогичный спор касался «Уралвагонзавода». Минпромторг потребовал возврата 106 миллионов рублей субсидии на разработку технологий и выпуск образцов новой техники. Арбитраж изначально отказал ведомству, однако апелляция и Верховный суд России подтвердили правоту чиновников.

Решение Арбитражного суда Москвы создает прецедент для дальнейших разбирательств российских компаний с международными финансовыми структурами и укрепляет позиции отечественных инвесторов при возврате замороженных активов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:24
Не отходя от служебного места: бывший полицейский пользовался услугами секс-работников
19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году