«Как волшебная пилюлька»: группа «Тутси» о песнях Кадышевой

Группа «Тутси»: песни Кадышевой действуют на зрителя волшебным образом

Песни народной артистки России Надежды Кадышевой действуют на зрителя волшебным образом. В этом корреспондента 5-tv.ru заверили солистки группы «Тутси» на юбилейном шоу, посвященному 30-летию «Русского Радио» и церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон».

«Мы себе не отказали в возможности спеть шедевр от Надежды Кадышевой „Плывет веночек“. Мы можем сказать, что эта песня настолько волшебна, люди просто как волшебную пилюльку ее потребляют. И когда мы ее исполняем уже в своих программах, это достаточно классно воспринимается публикой», — отметила Леся Ярославская — одна из солисток музыкального коллектива.

Она подчеркнула, что песни из репертуара народной артистки «классные», более того, они проверены временем и любимы аудиторией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что солистка группы «Тутси» Таша Ростова заметила в вирусных видео пользу. С данным явлением исполнительницу познакомила дочь. Певица считает, что это «крутая особенность нашего времени».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.